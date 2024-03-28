Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili iddialar sonrası açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan akaryakıt şirketlerine yönelik fiyat göstergesi iddialarını yalanladı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan "Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi." iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

'AKARYAKIT FİYAT GÖSTERGESİ İDDİALARI DOĞRU DEĞİLDİR'

DMM'den yapılan açıklamada,

"Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi." iddiası doğru değildir.

Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt şirketlerinin iddia edildiği gibi bir talepte bulunmadığı tespit edilmiştir.

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin, "bu sene sonunda akaryakıt fiyatlarının üç hanelere geleceğine dair" bir öngörüsü veya tahmininin bulunmadığı belirlenmiştir.

Seçim öncesinde kamuoyunu manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde üretilen dezenformasyonlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.