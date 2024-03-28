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Muharrem İnce'den Özgür Özel'e çok sert tepki!

Muharrem İnce'den Özgür Özel'e çok sert tepki!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine yönelik "Seçim gecesi neredeydi?" diye soran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. İnce, "Senin daha o zamanlar 'DEM'leneceğin belliydi" dedi.

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Türkiye'de yerel seçimlerine 3 günden az bir süre kala muhalefette sular durulmak bilmiyor. Memleket Partisi (MP) Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisini "Seçim gecesi neredeydi?" diyerek hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle cevap verdi.

İnce, Özel'e İzmir'le ilgili ilginç bir uyarıda da bulundu.

'SENİN DAHA O ZAMANLAR DEM'LENECEĞİN BELLİYDİ'

CHP-DEM Parti ittifakına atıfta bulunan İnce, "CHP'nin sisteminin çöktüğünü hepimiz biliyoruz. Senin daha o zamanlar demleneceğin belliydi Özgür Özel." dedi.

'HDP'NİN BARAJI GEÇTİĞİNİ GÖRÜNCE SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTIĞINI CÜMLE ALEM BİLİYOR'

İnce, "Sen o zaman benim seçimi kaybettiğim ve HDP'nin barajı geçtiğini görünce ayakların tavana vurarak sevinç çığlıkları attığını cümle alem biliyor.

'İZMİR'İ KAYBEDEN CHP GENEL BAŞKANI OLURSUN BEN SENİ BU KADAR UYARAYIM'

İstanbul'da DEM Parti'ye grup kurdurmakla meşgulsünüz. Bak İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun dikkat et. Ben seni bu kadar uyarayım." şeklinde konuştu.

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