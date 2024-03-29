İftar vaktinde husumetlisinin iş yerine ateş etti

Batman'da iftar saatinde husumetlisinin iş yerine silahla ateş eden şüpheli yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, H.Y. isimli şahıs, iftar saatinde gittiği husumetlisi R. A'nın Kültür Mahallesi'ndeki cep telefonu dükkanına ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken kurşunlanan iş yerinde hasar oluştu. H.Y. olay yerinden uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.