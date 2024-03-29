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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Leyla Zana İstanbul'a geliyor Zana'da İstanbul seçimleriyle ilgili kritik çağrı

Leyla Zana İstanbul'a geliyor Zana'da İstanbul seçimleriyle ilgili kritik çağrı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı saatler kala DEM Parti'de sular durulmuyor. Kulislerde DEM'in İmamoğlu'na oy vereceği konuşulurken, Leyla Zana'dan kendi adaylarına oy verme çağrısı geldi.

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Kürt siyasetçi Leyla Zana'ın DEM'in İstanbul adaylarına oy verilmesi çağrısı yapmasının yankıları sürüyor.

"DEM, bizim DEM’imizdir. Biz kimsenin uşağı değiliz." çıkışı yapan eski HDP'li siyasetçi Zana, isim vermeden CHP'ye de mesafe koyması, kendi partisinde bile eleştiri oklarının hedefi oldu.

Cumartesi günü İstanbul'da olması beklenen Zana, kendi İstanbul adaylarına oy verme çağrısını bir kez daha yineledi. 

"Güçlü çıkarsak muhatap oluruz"

Zana, “31 Mart'ta başımız dik sandıklardan çıkalım, güçlü olursak muhatap da oluruz" dedi.

"Oylara ve sandıklara sahip çıkın"

Leyla Zana, Kürt seçmenlere Asopress aracılığı ile seslendi. DEM Parti seçmenlerinin bölgede ve metropollerde sandığa sahip çıkma çağrısını yineleyen Leyla Zana, Kürt kentlerinde özellikle de ilçelerde yaşayanlara da seslenen Zana, oylara ve sandıklara sahip çıkma çağrısında bulundu.

Seçimde umutların yükseldiğine dikkat çeken Zana, "Halkımız umudunu daha da yükseltmelidir. Sandıklara sahip çıkarak çocuklarımıza yeni özgür bir yaşam sunmalıdırlar" dedi.

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