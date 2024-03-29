BIST 9.080
DOLAR 32,37
EURO 34,96
ALTIN 2.325,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ziyarete gittiği evde küçük çocuğu taciz etti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ziyarete gittiği evde küçük çocuğu taciz etti!

 İzmir'in Karabağlar ilçesinde kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla aranan şüpheli, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı.

Abone ol

Karabağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki İ.N, ailesine, ziyaret için eve gelen T.A'nın (49) kendisini taciz ve tehdit ettiğini anlattı.

Durumu polise bildiren aile, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Bayraklı ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edilen T.A. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Leyla Zana İstanbul'a geliyor Zana'da İstanbul seçimleriyle ilgili kritik çağrı
Leyla Zana İstanbul'a geliyor Zana'da İstanbul seçimleriyle ilgili kritik çağrı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Eski HDP'li Altan Tan: DEM Parti’nin en az yarısı İmamoğlu’na oy verecek
Eski HDP'li Altan Tan: DEM Parti’nin en az yarısı İmamoğlu’na oy verecek
Avcılar’da koca dehşeti: Eşini silahla vurarak öldürdü
Avcılar’da koca dehşeti: Eşini silahla vurarak öldürdü
Anadolu Efes yükselişe geçti Baskonia deplasmanında farklı kazandı
Anadolu Efes yükselişe geçti Baskonia deplasmanında farklı kazandı
Papa Franciscus kadın mahkumların ayağını yıkayarak öptü
Papa Franciscus kadın mahkumların ayağını yıkayarak öptü
Bir ülkeden daha Filistin kararı! Resmen harekete geçildi
Bir ülkeden daha Filistin kararı! Resmen harekete geçildi
Murat Kurum'dan BAYKAR'a sürpriz ziyaret: Bugün yeni çok şey öğrendim
Murat Kurum'dan BAYKAR'a sürpriz ziyaret: Bugün yeni çok şey öğrendim
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili iddialar sonrası açıklama geldi
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili iddialar sonrası açıklama geldi
Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi
Muharrem İnce'den Özgür Özel'e çok sert tepki!
Muharrem İnce'den Özgür Özel'e çok sert tepki!
Sağlık Bakanı Koca: Zeytinburnu 1000 yataklı eğitim araştırma hastanesine kavuşacak
Sağlık Bakanı Koca: Zeytinburnu 1000 yataklı eğitim araştırma hastanesine kavuşacak