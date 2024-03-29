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Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 45 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 45 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika Ulaştırma Bakanlığı, bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu araçtaki 46 kişiden 45’inin hayatını kaybettiğini, 8 yaşında bir çocuğun kazadan ağır yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.

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Güney Afrika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Otobüsün, Limpopo eyaletindeki Moria'ya gittiği sırada köprüden uçuruma düştüğü ifade edildi.

Güney Afrika Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otobüste bulunan 46 kişiden 45’inin hayatını kaybettiği belirtilerek, 8 yaşında bir çocuğun kazadan ağır yaralı olarak kurtulduğunu aktarıldı.

Ulaştırma Bakanı Sindisiwe Chikunga, kaza bölgesini ziyaret ederek, kapsamlı bir soruşturma yapılacağı sözünü verdi.

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