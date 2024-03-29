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Narkotik ekiplerinden rekor: 112 kilonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi

Narkotik ekiplerinden rekor: 112 kilonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi

İzmir'de bir adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tam 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu ele geçirilen metamfetamin miktarının İzmir'de rekor yakalama olduğu belirtildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir evde, aralarında yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu şüphelilerin uyuşturucu madde imalatı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, kristal ve sıvı halde olmak üzere toplam 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

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