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Ayı postu ve doldurulmuş karaca başı ve sahte içki!

Ayı postu ve doldurulmuş karaca başı ve sahte içki!

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sahte içki, ayı postu ve doldurulmuş karaca başı ele geçirilen operasyonda bir zanlı yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Hıdırlar köyünde oturan M.B'ye ait eve baskın yaptı.

Operasyonda, 450 litre sahte şarap, 15 litre etil alkol, 1 litre anason yağı, içki damıtma düzeneği, içki arıtma düzeneği ile ayı postu, doldurulmuş karaca başı ve dağ keçisi boynuzu bulundu.

Gözaltına alınan M.B'ye jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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