BIST 9.133
DOLAR 32,37
EURO 34,96
ALTIN 2.325,55
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

YÖK'ten yeni düzenleme! İlk 400 doğrudan denklik, ilk 1000 YKS şartı yok

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
YÖK'ten yeni düzenleme! İlk 400 doğrudan denklik, ilk 1000 YKS şartı yok

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye imza attı. YÖK, dünya sıralamalarında ilk 400'de bulunan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verileceğini, ilk 1000'de yer alanlardan mezun olanlarda ise YKS'ye girme şartı aranmayacağını bildirdi.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için usul ve esaslar belirlendi.

“İlk 400’de yer alan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek”

Yayımlanan düzenlemede, YÖK tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecek.

“İlk binde yer alan üniversitelerden mezun olanlara YSK şartı aranmayacak”

Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk binde yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak YKS’ye girme zorunluluğu aranmayacak.

İlk binde yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS’ye girecek, ilgili programın YKS’deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Netanyahu ile İsrail hükümeti arasında 'Gazze' krizi
Netanyahu ile İsrail hükümeti arasında 'Gazze' krizi
3 buçuk liralık limon, markette 16,75 TL'ye satıldı!
3 buçuk liralık limon, markette 16,75 TL'ye satıldı!
Elini gaz pedalında unuttu, dükkana daldı...
Elini gaz pedalında unuttu, dükkana daldı...
Süper Lig'in en centilmen takımı Trabzonspor oldu
Süper Lig'in en centilmen takımı Trabzonspor oldu
Ayı postu ve doldurulmuş karaca başı ve sahte içki!
Ayı postu ve doldurulmuş karaca başı ve sahte içki!
Ülke geneli ortak sınav soru ve cevapları yayımlandı
Ülke geneli ortak sınav soru ve cevapları yayımlandı
Dikkat! LGS başvuruları bugün sona eriyor!
Dikkat! LGS başvuruları bugün sona eriyor!
Murat Kurum YRP'li seçmene seslendi: İhtimal bile vermiyorum
Murat Kurum YRP'li seçmene seslendi: İhtimal bile vermiyorum
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 45 kişi hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 45 kişi hayatını kaybetti
Kırmızı bültenle aranan 2 yabancı zanlı yakalandı
Kırmızı bültenle aranan 2 yabancı zanlı yakalandı