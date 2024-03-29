Netanyahu ile İsrail hükümeti arasında 'Gazze' krizi

İsrail basını, Mossad Başkanı Barnea'nın, Hamas'la esir takası anlaşması yapılması olasılığını önerdiğini ancak Başbakan Netanyahu'nun bunu reddettiğini belirtti. Netanyahu'nun Gazze konusunda hükümet yetkilileriyle uzun süredir anlaşmazlık yaşadığı biliniyor.

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İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, adı açıklanmayan özel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Mossad Başkanı David Barnea'nın Hamas'la esir takası anlaşmasına varılma olasılığına inandığını söylediğini aktarırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sunulan ayrıntılara itiraz ettiğini bildirdi.

Barnea'nın imzalanabileceğine inandığı anlaşmanın ayrıntıları arasında, kanala göre 40 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeydeki sakinlerin başka şartlar olmaksızın evlerine dönmesi yer alıyor.

Kanal, Başbakan'ın anlaşmayı İsrail açısından "zayıf" bulduğunu belirterek, Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ın işgali için hazırlık yapılması talimatını verdiği bilgisine yer verdi.

Aynı kaynağa göre, İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz ve Gadi Eisenkot, Barnea'nın pozisyonunu destekledi ancak bu Netanyahu'nun anlaşmaya karşı çıkmasını ve reddetmesini engellemedi.

Ne olmuştu?

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

Heyette, İsrail ordusunda kaçırılanlar ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.