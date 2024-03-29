Yunanistan'da peş peşe şiddetli deprem: Türkiye'de de hissedildi

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda art arda 5,6 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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Atina Üniversitesi, bugün Yunanistan’ın güneyinde, kıyı sahanlığında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu da depremi 5.8 olarak teyit etti.

Yunanistan'ın güney bölgesinde 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Olumsuz bir ihbar yapılmazken deprem, Türkiye'nin Ege Denizi'ne kıyı olan bazı kentlerde de hissedildi

Can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bir bilgi henüz geçmedi.

EMSC'den yapılan bir açıklamada da tsunami riskinin değerlendirildiği bildirildi.