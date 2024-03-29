Doktorun otomobiline çarptı, ilk müdahaleyi doktor yaptı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında doktorun otomobiline çarpan motosiklettekilere, doktor olay yerinde müdahale etti.

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Seçim çalışmaları çerçevesine Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesini ziyaret için yola çıkan İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı ve Özel Sular Akademi Hastanesi doktoru Selahaddin Can’ın otomobiline, aynı yönde ilerleyen 46 AIJ 192 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Selahaddin Can ve yanında bulunan eşi kazadan yara almadan kurtulurken, motosikletteki iki kişi yola savruldu. Dr. Can, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.