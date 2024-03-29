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Kırmızı ışık ihlali, motosiklet sürücüsünü hayattan koparıyordu

Kırmızı ışık ihlali, motosiklet sürücüsünü hayattan koparıyordu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil hız kesmeden biçtiği motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Otomobilin motosiklete çarptıktan yaklaşık 100 metre sonra durduğu feci kaza güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Kaza, D-400 Karayolu otogar kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Fatih S.Ö.'nün kullandığı kullandığı 07 BOR 629 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak Sorgun-Otogar kavşağında Ayşegül Küçük’ün kullandığı 07 BFK 654 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan sürücü yaralanırken otomobil yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kaza anında otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. Kural ihlali yapan otomobil sürücüsünün, motosikletliye çarptıktan sonra yaklaşık 100 metre ilerde durabildiği de kayıtlara girdi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ayşegül Küçük 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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