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Adıyaman’da 70 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

Adıyaman’da 70 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı göletinde 70 kiloluk dev turna balığı oltaya takıldı.

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Atatürk Barajı göletinde Seyfettin Gezer isimli bir vatandaş, 2 metre uzunluğunda, 70 kilo ağırlığında turna balığı yakaladı. Yakaladığı dev turna balığını kıyıya çekerken sevinç çığlıkları attı. Balığı arkadaşı ile beraber barajdan güçlükle çıkaran Seyfettin Gezer, sevinçten arkadaşı ile beraber balığa sarılarak paylaştığı video, sosyal medyada viral oldu.

1 Nisan’da başlayacak av yasağı ile beraber artık balığa gidemeyeceklerini belirten Seyfettin Gezer, yakalıkları dev turna balığı sevincinin, yasakların sona ermesine kadar yeteceğini söyledi.

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