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Kara yolu kenarında kadın cesedi bulundu!

Kara yolu kenarında kadın cesedi bulundu!

Gaziantep'te kara yolu kenarında bir kadın silahla öldürülmüş bulundu.

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Gaziantep-Nizip kara yolunun 11. kilometresinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, kadının silahla öldürüldüğünü belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İncelemede, cesedin evli ve 2 çocuk annesi Naciye Cengiz'e (32) ait olduğu tespit edildi.

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