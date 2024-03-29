Kalın'dan ABD'de kritik görüşme: Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya gelecek

MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün ABD'de kritik bir görüşme gerçekleştirecek. ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya gelecek olan Kalın'la görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere, Ukrayna ve Gazze'de süren savaşlar ayrıca terörle mücadele ele alınacak. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs tarihinde yapacağı ABD ziyareti de konuşulacak.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir görüşme yapacak.Görüşmede gündemdeki konuların yanı sıra ikili ilişkiler de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs'ta resmi davetli olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidiyor.

Erdoğan ilk kez Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'le görüşecek. Masada terörle mücadeleden Gazze'ye, savunma projelerinden ekonomik ilişkilere kadar kritik başlıklar var.