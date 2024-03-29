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Başkentte barajlar bahar yağmurlarını bekliyor

Başkentte barajlar bahar yağmurlarını bekliyor

Ankara'da içme ve kullanma suyu sağlayan barajların, toplam doluluk oranının yüzde 47,79, aktif doluluk oranının ise yüzde 40,72 olarak ölçüldüğü bildirildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "24 Mart'taki ölçümlere göre barajlardaki toplam su miktarının 757 milyon 648 bin metreküp, aktif kullanılabilir su miktarının ise 568 milyon 691 bin metreküp olarak göründüğü" belirtildi.

Kente içme ve kullanma suyu sağlanan 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp hacmine sahip barajlarda toplam doluluk oranının yüzde 47,79, aktif doluluk oranının ise yüzde 40,72 olarak belirlendiği duyuruldu.

ASKİ'nin 2 milyon 587 bin 583 abonesine, 24 Mart'ta 1 milyon 482 bin 826 metre küp su verdiği ifade edilen açıklamada, aynı gün barajlara gelen su miktarının 2 milyon 128 bin 172 metreküp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, günlük kişi başı tüketilen su miktarının ortalama 200 litre civarında olduğu, yaz aylarında havanın ısınmasıyla kullanılan kişi başı su miktarının arttığı vurgulandı.

"Suyu tasarruflu kullanalım"

ASKİ yetkilileri, su kaynağının tüm dünyada olduğu gibi Ankara'da da sınırlı olduğuna işaret ederek, "Suyu tasarruflu kullanalım" çağrısını bulundu.

Barajlardaki su miktarı ve tüketim göz önünde bulundurulduğunda yakın dönemde Ankara'yı bekleyen bir su sıkıntısından söz edilemeyeceğini belirten yetkililer, "Ancak Ankara içme suyu kaynakları için hayati öneme sahip mart ve nisan ayı yağışlarının beklenen seviyelerden daha düşük olması durumunda, zamanla su baskısının hissedilebileceği düşünülüyor." ifadesini kullandı.

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