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Ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı imha edildi!

Ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı imha edildi!

Zonguldak’ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı ekiplerce imha edildi. Ele geçirilen eşyalar Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen dört maden ocağı tespit edildi. Ocaklarda 1 adet el arabası, 1 adet kürek, 40 metre ray ele geçirildi.

Söz konusu ocakların imhası Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince yapıldı. Ocakların orman sınırları içerisinde yer almasından dolayı ele geçirilen eşyalar Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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