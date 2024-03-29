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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Murat Kurum'dan 'asla sandıkları terketmeyin' çağrısı

Murat Kurum'dan 'asla sandıkları terketmeyin' çağrısı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sandık güvenliğine dikkati çekerek "Onlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 'Kazandık, aramızda kalsın öndeyiz, kazanıyoruz.' dediler. Bunu pazar günü de yapacaklar. O yüzden sandık görevlilerimiz seçim kurullarına mühürlü o sandık sonuçlarını teslim edene kadar aman rehavete kapılmayalım, sandıklarımızı terk etmeyelim.'' dedi.

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İBB adayı Murat Kurum, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık güvenliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

X hesabından açıklama yapan Kurum, “Aramızda kalsın, kazanıyoruz, öndeyiz…” Bu algı oyunlarıyla Mayıs ayında seçim sürecini sabote etmeye kalktılar, yine deneyecekler. 31 Mart akşamı tüm sandık görevlilerimiz dikkatli olsunlar ve asla sandıkları terk etmesinler." dedi.

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