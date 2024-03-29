Muhtar adayından ilginç vaat! Duyan bir kez daha düşündü

Sivas Mevlana Mahallesi muhtar adayı Burak Zakir Baş, seçilmesi halinde 5 kişiyi umreye göndereceği vaadinde bulundu.

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31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere sayılı günler kala muhtarlık yarışları da kızıştı. Bazı muhtarlar vaatleriyle hayrete düşürdü.

Sivas Mevlana Mahallesi muhtar adayı Burak Zakir Baş, alışagelmiş vaatlerin dışında vaatlerde bulununca seçmenlerin oy verirken bir kez daha düşünmesine neden oldu.

Muhtar adayı Baş, seçildiği takdirde görevinin ilk yılında kura sistemiyle belirlenecek olan 2’si genç 3’ü yaşlı olmak üzere toplamda 5 kişiyi umreye göndereceğini söyledi.