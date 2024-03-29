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Ekrem İmamoğlu, oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri uygulamalı olarak anlattı

Ekrem İmamoğlu, oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri uygulamalı olarak anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri uygulamalı olarak anlattı. İmamoğlu, "31 Mart oy kullanma zamanı. Bütün İstanbulluları oy kullanmaya davet ediyorum." dedi.

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İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri uygulamalı olarak aşama aşama anlattı.

Sosyal medya hesabı X’den paylaştığı videoda İmamoğlu, "Sevgili İstanbullular, oy kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak anlattım. Lütfen siz de bu videoyu paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayın" dedi.

İmamoğlu, oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

-Resimli ve T.C. numaralı kimliğinizi getirmeyi unutmayın.

-Arkası mühürlü 3 oy pusulası, 1 zarf alacaksınız.

-Mührü basarken diğer bölümlere taşırmamaya dikkat edin.

-Oy pusulalarını katlarken mührün başka yere bulaşmamasına dikkat edin.

-Sandık seçmen listesine imza atmayı unutmayın.

"Oy kullanmaya davet ediyorum"

İmamoğlu, vatandaşları oy kullanmaya davet etti ve  "31 Mart oy kullanma zamanı. Bütün İstanbulluları oy kullanmaya davet ediyorum. En yüksek seviyede oy kullanılması, milletimizin iradesinin en üst seviyede sandığa yansıması demektir" dedi. 

 

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