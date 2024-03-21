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31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak. Seçmenler, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını 5 adımda kullanabilecek.

31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek.

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31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.

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31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

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31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu.

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