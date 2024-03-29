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Yapışık ikizler evlendi! Çocuk sahibi olmak istiyorlar

Yapışık ikizler evlendi! Çocuk sahibi olmak istiyorlar

Yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel, ABD'li bir gazi ile dünya evine girdi. İkizlerden 34 yaşındaki Abby'nin üç yıl önce yapılan düğününden görüntüler sosyal medyada ilgi çekti. Düğünün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan yapışık ikizler Minnesota'da hayatlarına devam ediyor.

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Yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel, ilk kez 1996 yılında "The Oprah Winfrey Show"a katılarak büyük ilgi topladı.

Ancak kız kardeşler hayatlarında önemli bir dönüm noktasına ulaştı: Abby artık evli. Lula ve Macron'un dikkat çeken pozları düğüne benzetildi
Kamu kayıtlarına göre, öğretmen Abby ile ABD Ordusu gazisi Josh Bowling 2021'de evlendi.

Kız kardeşler düğünün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Çift, Hensel ailesinin doğup büyüdüğü Minnesota'da yaşıyor.

Abby ve Brittany, "dicephalus yapışık ikizler" ve aynı kan akışını ve bel altındaki tüm organları paylaşıyorlar.

Abby sağ kolunu ve bacağını kontrol ediyor, Brittany ise solu kontrol ediyor. Abby ve Brittany 1990'da doğduklarında ebeveynleri Patty ve Mike Hensel, bunun çok riskli olduğunu düşünerek ayırma ameliyatına karşı çıktılar.

O zamanlar doktorlar her ikisinin de ameliyattan sağ çıkma şansının çok az olduğunu söyledi.

Philadelphia Çocuk Hastanesi'ne göre yapışık ikizlerin yaklaşık yüzde 70'i kız ve çoğu ölü doğuyor. 2003 tarihli "Joined for Life" belgeselinde Patty Hensel, kızlarının bir gün çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

Şimdi Abby evlendiğine göre, çocuk sahibi olmak isteyen ikili için tüm şartlar uygun durumda.

Patty, "Bu muhtemelen gerçekleşebilecek bir şey çünkü bu organları çalışıyor" diye konuştu.

ABD
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