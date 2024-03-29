Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte TFF'den yapılan açıklama...Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
2 Nisan Salı:
17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Alper Akarsu
20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
3 Nisan Çarşamba:
17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: Arda Kardeşler
4 Nisan Perşembe:
20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Bahattin Şimşek
20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Zorbay Küçük