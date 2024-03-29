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Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

 Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte TFF'den yapılan açıklama...

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Alper Akarsu

20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: Arda Kardeşler

4 Nisan Perşembe:

20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Bahattin Şimşek

20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Zorbay Küçük

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