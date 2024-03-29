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74 yaşındaki sürücü kazayı şans eseri hafif yaralı atlattı

74 yaşındaki sürücü kazayı şans eseri hafif yaralı atlattı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin 74 yaşındaki sürücüsü kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlattı.

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Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. (74) idaresindeki 03 RC 904 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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