Rusya'daki terör saldırısı! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e çıktı.

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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 22 Mart'ta "Crocus City Hall" konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle yaralananların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Tedavi görenlerden birinin bugün hayatını kaybettiğini belirten Muraşko, "Maalesef durumu son derece ağır olanlardan biri hayatını kaybetti. Doktorlar mümkün olan her şeyi yaptı." dedi.

Muraşko, hastanelerde 17'sinin durumu ağır 69 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından 27 Mart’ta yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 143’e çıktığı bildirmişti.