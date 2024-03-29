Kabineden sonra Murat Kurum'a bir destek daha: Bayraktar da kampanyada

Sandığın kurulmasına 2 gün kala, AK Parti'nin bir numaralı önceliği İstanbul seçimi. Bakanlar Kurulu tam kadro AK Parti adayı Murat Kurum için İstanbul'un ilçelerini dolaşırken kampanyaya sürpriz bir destek daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın da kampanyaya destek vermesi dikkat çekti.

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Yerel seçimlere sayılı günler kala iktidar partisinin önceliği olan bu büyük yarış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Adayı Murat Kurum için tam kadro destek süreci devam ederken, kampanyaya sürpriz bir destek daha geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Murat Kurum'u Baykar'da ağırlayarak desteklerini ilan etti.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Murat Kurum'un ziyaretini ve gerçekleştirilen mini söyleşiyi anlattı. Bayraktar paylaşımında, "Bugün proje insanı, mühendis Murat abimiz bizleri ziyaret etti. Kendisiyle iftar öncesi mini bir söyleşi gerçekleştirdik. İstanbul'un güzel yarınları için hayal ettiği projelerini dinledik. Baykar’da ve iftar soframızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verdi.

Bayraktar'ın paylaşımında yer alan video, Murat Kurum'un Baykar ziyaretinin detaylarını gözler önüne serdi. Video içerisinde, Bayraktar'ın Kurum ile olan tanışıklıklarının 6 Şubat depremi dönemine dayandığını ve o dönemde gerçekleştirilen 1012 konutluk proje için bir araya geldiklerini anlattı. Bayraktar, "Murat Bey de bizler gibi mühendis. Tam bir proje insanı. Bizler nasıl Kızılelma'yı yapıyorsak o da yurdun dört bir köşesindeki, özellikle o dönemde milletimizin en fazla ihtiyaç duyduğu o dönemde, asrın felaketi denilen o dönemde gecesini gündüzüne, dişini tırnağına takarak çalışmışlığına şahit oldum." dedi.