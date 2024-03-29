Emeklilere hızlı tren indirimi: Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığa ait trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim yapılacağını açıkladı. Uraloğlu, Bayram tatilini kapsayan dönemde ek yüksek hızlı tren seferleri yanı sıra anahat ve bölgesel trenlerde 18 bin 84 koltuk kapasite artışı yapılacağını aktardı.

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Bakan Uraloğlu, bakanlığa ait trenlerde16 milyona yakın emeklinin yüzde 10’luk indirimle seyehan edebileceğini duyurdu. Hızlı tren seferlerine talep olduğunu belirten Uraloğlu, Bayram tatilini kapsayan dönemde ek yüksek hızlı tren seferleri yanı sıra anahat ve bölgesel trenlerde 18 bin 84 koltuk kapasite artışı yapılacağını da aktardı.

TCDD Taşımacılık A.Ş’nin 2023 yılında 255 milyon yolcu taşındığı bilgisini veren Uraloğlu, "Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşlarımızın huzur içerisinde sevdikleriyle geçirmesi için gerekli tedbirleri aldık.” diye konuştu. Uraloğlu, yüksek hızlı trende yeni seferlerin tatil dönemi sonrasında da süreceğini dile getirdi.

Hızlı tren biletleri 430 TL ile 170 TL arasında değişiyor.