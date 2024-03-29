Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Bu şehir hiç kimsenin atlama taşı olamaz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde partisinin mitinginde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Bu şehir hiç kimsenin atlama taşı olamaz" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti. Programa Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"One minute diyerek zulme karşı koyduğumuz tavır için ayrımcılığa maruz kaldık. PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele ettik. Dünya beşten büyüktür diyerek küresel yönetim ve güvenlik sisteminin çarpıklıklarına itiraz ettiğimiz için ambargolara uğradık. Emperyalistlerin uzantıları, vesayetçilere ve darbecilere eyvallah etmediğimiz için önümüze tuzak üzerine tuzak kuruldu.

Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde Sultanbeyli milletvekilliğinde yüzde 64, cumhurbaşkanlığında yüzde 67 oy oranıyla destek verdi. Ahde vefanız için sizlere teşekkür ediyorum. Buraya gelen insanlarımız hep sahipsiz bırakıldı. Bu ilçemiz bir dönem ülkemizdeki hak ve özgürlük gasplarının adeta sembol yeri haline getirildi. Sultanbeyli vakur duruşuyla bu badireleri geri bıraktı. Bugün Sultanbeyli İstanbul’un yıldızı parlayan ilçelerinden biri olarak kendini istismar edenlere adeta nazire yapıyor. Bizim hikayemizde Sultanbeyli’nin durumuyla farklı değil.

"Lazım olduğunda ya tatilde, ya büyükelçilerle balıkta"

İstanbul’da 30 yıl önce başlattığımız yerel yönetim hamlesi maalesef son 5 yıldır durmuş, hatta ibre tersine dönmüştür. Şehri yönetenler İstanbul’dan başka her şeyle uğraştıkları için devraldıkları sorumlulukları yönetememişlerdir. Büyükşehir Belediyesi’nden ne diyor tam ileri, sen tam gaz geri gidiyorsun. Sultanbeyli’yi hiçbir zaman sahiplenmedin ki. Ulaşımıyla, depreme hazırlığıyla İstanbul içler acısı hale gelmiştir. Lazım olduğunda ya tatilde ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde ya büyükelçilerle Sarıyer’de balıkta. İstanbul’un yönetimi yarı zamanlı işle olacak değil. Bu şehir hiç kimsenin şahsi ihtirasları, oyuncağı, finans kaynağı haline getirilemez. İstanbul’a böyle bir zulüm yapılmasına müsaade edemeyiz. Bunun için Yeniden İstanbul diyoruz

"Bavul bavul paralar DEM ile pazarlıkta kullanılıyor"

Bu şehir hiç kimsenin atlama taşı haline getirilemez. İstanbul'a böyle bir zulüm yapılmasına rıza gösteremeyiz. İstanbul'un bu hale getirilmesine vicdanımız el vermez, yaşananlara seyirci kalamayız. Bavul bavul paralar nereye götürülüyor? DEM ile pazarlıkta, birilerini yemlemekte kullanılıyor.

"İstanbul'un önceliği depreme hazırlıktır"

İstanbul'un birinci önceliği depreme hazırlıktır. Son dönemde bu konuda herhangi bir çaba, gayret, proje, icraat gördünüz mü? Sanki deprem tehdidi yokmuş gibi hareket ediyor. Bilim insanları her gün İstanbul'u depreme hazırlayın diye ikaz ediyor. İşte biz afet bölgesinde takdire şayan çalışmaları olan Murat Kurum'u aday olarak belirledik. Önümüzdeki beş yılda İstanbul'daki depreme dayanıksız tüm binalar yenilenecek. Tam bir seferberlik anlayışıyla çalışarak 650 bin konutun dönüşümünü, inşallah 5 yıl gibi kısa süre içinde tamamlayacağız.

"İstanbul çile şehri haline geldi"

Mevcut yönetim bizden devraldığı metro hatlarını bile yapamadığı, trafiği rahatlatacak başka projeler de geliştiremediği için şehir adeta kilitlendi. Bizim dönemimizde başlayan diğer bir çok proje gibi metro hatlarını da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Beceriksizliklerinden hafriyat alanına çevirdikleri metro duraklarını saymıyorum. İstanbul çile şehri haline geldi.

Kimsesizlerin kimsesi olacak bir yönetim anlayışını hakim kılacağız. Yönetim üzerinde yapılacak her türlü kirli pazarlık bu kenti kirletir. Kaynaklar yağmalanıp başka amaçlar için savrulmamalı. Şehir halkına hizmet için tahsis edilen kaynakları yağmalayıp başka amaçlar için deste deste savurmak, bu şehri üzer. İstanbul'u üzmemek gerekir.

"İstanbul'u cendereden kurtaracağız"

Bir dönem bizim yanımızda olup bize kaybettirmek için CHP’nin yanında olanlara itibar etmeyin. Geçtiğimiz 2 ayda 52 il ziyareti yaparak vatandaşlarımızla buluşarak hasbihal ettik. Çoğu zaman bu sayı 60 bini buldu. Biz ister genel seçim ister mahalli seçim olsun tüm seçimlere milletimizle ruberu, yüz yüze gelme fırsatı olarak bakıyoruz. Haksız halkçılık, yeşilsiz çevre peşinde koşanlar milletimizle aramızdaki muhabbeti elbette anlayamaz. Biz milletimize gitmekte yorulmuyoruz, adeta huzur buluyoruz. Her vatandaşımızla aramızda bir gönül köprüsü kurulur. Biz, o gönül vasıtasıyla insanımızın derdini anlarız, sevincine ortak olur, heyecanını paylaşırız. Tüm dünya gibi bizim de sorunumuz olan enflasyonun yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Sancaktepe’yi kaybedemeyiz, orayı da alacağız. Aynen yola devam edeceğiz. Dünden itibaren kamu bankalarımız başvuran emeklilerimizin yeni banka promosyonunu ödüyor. Sizler de 2 Nisan’dan itibaren bunu alma imkanına sahipsiniz. Bu emeklerimiz için önemli bir kaynak olacak. Biz Murat Kurum'u bir kenardan bulup getirmedik. Bakanlıklarının dışında bu süreç içerisinde adımlar var mı? Dolayısıyla onlar kayağa gitsin, başka işleri yok."