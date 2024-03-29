ORC son İstanbul anketi Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?
ORC Araştırma şirketi, İstanbul'da yaptığı son seçim anketinin sonucunu açıkladı. Ankete göre Ekrem İmamoğlu, 1,1 puan farkla birinci sırada.Abone ol
ORC Araştırma şirketi, İstanbul'da 24 - 28 Mart'ta, 4 bin 350 kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği yerel seçim anketinin sonucunu açıkladı.
CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 42,4 alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum yüzde 41,3 aldı.
Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz, yüzde 3,6 alırken, DEM Parti Eşbaşkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni yüzde 3,5'da kalması dikkat çekti.
İYİ Parti aday Buğra Kavuncu, yüzde 3,3 oy çıkarken Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi yüzde 2,7'de kaldı.