BIST 9.079
DOLAR 32,38
EURO 35,04
ALTIN 2.326,51
HABER /  DÜNYA

Rusya'daki konser salonuna saldırıda ölü sayısı 144'e yükseldi

Rusya'daki konser salonuna saldırıda ölü sayısı 144'e yükseldi

Rusya’nın Moskova bölgesinde konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 144’e yükseldi.

Abone ol

Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk’taki konser salonuna terör örgütü DEAŞ tarafından 22 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıda can kaybı artıyor. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanedeki silahla yaralanan 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. Mraşko, "Doktorlar mümkün olan her şeyi yaptı. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. Böylece saldırıda toplam can kaybı 144'e yükseldi.

Rusya'da son 20 yılın en kanlı terör saldırısı

Krasnogorsk’ta 22 Mart Cuma akşamı "Picnic" rock grubunun konser verdiği binayı basan 4 saldırgan otomatik silahlarla etrafa ateş açmış, yanıcı maddeyle binayı ateşe vermişti. Çıkan yangın 12 bin 900 metrekarelik alanı kaplarken, binanın çatı kısmı çökmüştü. Saldırıyı düzenleyen 4 terörist dahil toplam 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerinin "ateşli silah yaralanması" ve "yangından kaynaklanan zehirlenmeler" olduğunu belirtmişti.

Tacikistan Devlet Güvenlik Komitesi ise bugün yapılan açıklamada, saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen 9 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Sevigen'den Leyla Zana ve Ahmet Türk'e İstanbul mektubu
Mehmet Sevigen'den Leyla Zana ve Ahmet Türk'e İstanbul mektubu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kütleçekim gücünü ilettiği varsayılan sanal parçacığın etkisi ilk kez gözlemlendi
Kütleçekim gücünü ilettiği varsayılan sanal parçacığın etkisi ilk kez gözlemlendi
Huawei, ABD’nin baskılarına rağmen geçen yıl karını ikiye katladı!
Huawei, ABD’nin baskılarına rağmen geçen yıl karını ikiye katladı!
Kamyonet üst geçide çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Kamyonet üst geçide çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
ORC son İstanbul anketi Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?
ORC son İstanbul anketi Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?
‘Para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturma! Hüseyin Köksal ifade verdi
‘Para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturma! Hüseyin Köksal ifade verdi
Alanya'da yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu
Alanya'da yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu
Hatay'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Hatay'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
Terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
Emeklilere hızlı tren indirimi: Bakan Uraloğlu açıkladı
Emeklilere hızlı tren indirimi: Bakan Uraloğlu açıkladı
İsrail ile ticaret iddiaları Dezenformasyon Bülteni'nde
İsrail ile ticaret iddiaları Dezenformasyon Bülteni'nde