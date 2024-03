Rusya'daki konser salonuna saldırıda ölü sayısı 144'e yükseldi

Rusya’nın Moskova bölgesinde konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 144’e yükseldi.

Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk’taki konser salonuna terör örgütü DEAŞ tarafından 22 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıda can kaybı artıyor. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanedeki silahla yaralanan 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. Mraşko, "Doktorlar mümkün olan her şeyi yaptı. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. Böylece saldırıda toplam can kaybı 144'e yükseldi.

Rusya'da son 20 yılın en kanlı terör saldırısı

Krasnogorsk’ta 22 Mart Cuma akşamı "Picnic" rock grubunun konser verdiği binayı basan 4 saldırgan otomatik silahlarla etrafa ateş açmış, yanıcı maddeyle binayı ateşe vermişti. Çıkan yangın 12 bin 900 metrekarelik alanı kaplarken, binanın çatı kısmı çökmüştü. Saldırıyı düzenleyen 4 terörist dahil toplam 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerinin "ateşli silah yaralanması" ve "yangından kaynaklanan zehirlenmeler" olduğunu belirtmişti.

Tacikistan Devlet Güvenlik Komitesi ise bugün yapılan açıklamada, saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen 9 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.