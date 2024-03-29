BIST 9.079
DOLAR 32,38
EURO 35,04
ALTIN 2.326,51
HABER /  GÜNCEL

Brezilya’da inşaat halindeki 33 katlı binayı alevler sardı

Brezilya’da inşaat halindeki 33 katlı binayı alevler sardı

Brezilya’da inşaat halindeki 33 katlı bir binada yangın çıktığı, alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.

Abone ol

Brezilya’nın Pernambuco eyaletinin başkenti Recife kentinde inşaat halindeki 33 katlı binada dün yerel saatle 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangının binanın en üst katında başladığı ve kısa sürede tüm binayı sardığı belirtildi. Binanın çökme riski oluşmazken, olayda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi. Yangın sırasında çevredeki binalar da alevlerin yayılma riski nedeniyle tahliye edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep Kahramanı Şahin Bey, şehit edilişinin 104. yılında anıldı
Gaziantep Kahramanı Şahin Bey, şehit edilişinin 104. yılında anıldı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: ÇBK Mersin: 91 - Beşiktaş BOA: 64
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: ÇBK Mersin: 91 - Beşiktaş BOA: 64
Karabük Üniversitesinde bocce sahası açıldı
Karabük Üniversitesinde bocce sahası açıldı
Rusya'daki konser salonuna saldırıda ölü sayısı 144'e yükseldi
Rusya'daki konser salonuna saldırıda ölü sayısı 144'e yükseldi
Mehmet Sevigen'den Leyla Zana ve Ahmet Türk'e İstanbul mektubu
Mehmet Sevigen'den Leyla Zana ve Ahmet Türk'e İstanbul mektubu
Kütleçekim gücünü ilettiği varsayılan sanal parçacığın etkisi ilk kez gözlemlendi
Kütleçekim gücünü ilettiği varsayılan sanal parçacığın etkisi ilk kez gözlemlendi
Huawei, ABD’nin baskılarına rağmen geçen yıl karını ikiye katladı!
Huawei, ABD’nin baskılarına rağmen geçen yıl karını ikiye katladı!
Kamyonet üst geçide çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Kamyonet üst geçide çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
ORC son İstanbul anketi Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?
ORC son İstanbul anketi Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?
‘Para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturma! Hüseyin Köksal ifade verdi
‘Para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturma! Hüseyin Köksal ifade verdi
Alanya'da yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu
Alanya'da yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu