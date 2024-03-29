Karabük Üniversitesinde bocce sahası açıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) içerisinde oluşturulan Bocce Sahası, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık tarafından açıldı.

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KBÜ Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyum bölgesinde gerçekleşen açılış törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KBÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Bocce sahası açılışında konuşan Kırışık, “Güzel bir meydan oldu, güzel bir spor sahası oldu, oldukça da büyük bir spor sahası oldu. İnşallah bu Bocce Sahasında yarın başlayacak spor çalışmalarımızı İl Gençlik Spor Müdürlüğümüz organize ediyor. Şehrimizde Karabük elemeleri, yarışmaları yapılacak. İnşallah bundan sonra da biz hem üniversite içerisinde hem ilimiz çapında hem Türkiye çapında hem de uluslararası düzeyde bu tür organizasyonları hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. İlimizin başarılarıyla anılması, projeleriyle, sportif faaliyetleriyle anılması bizim için son derece önemli. İlimize yapılabilecek her türlü haksız eleştiriye, haksız saldırıya karşı şehrimizi, üniversitemizi, kurumlarımızı savunmak hepimizin görevi, Karabük halkını savunmak hepimizin görevi. İnşallah biz de bu görevleri en güzel şekilde ifa edeceğiz ve ilimize değerler katmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Rektör Kırışık, Karabük’te 2-3 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşen Sosyal Bilimler Festivalini hatırlatarak, “SOSYALFEST ismiyle Türkiye’de ve dünyada ilk olan bir organizasyon oldu. Bütün Türkiye çapında büyük bir ilgiyle karşılaştı. Uluslararası düzeyde de çok takdir edilen beğenilen bir organizasyon oldu. İnşallah bu organizasyonu SOSYALFEST’i hem Türkiye çapında farklı noktalarda yaymaya, şehrimizin markası ve adıyla üniversitemizin markasıyla bunu yaymaya, geliştirmeye aynı zamanda bunu yurt dışına taşımaya çalışıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız bütün hızıyla sürüyor. Burada en güzel şey Karabük şehrinin ve Karabük Üniversitesinin isminin bu tür güzel, ilk projelerle anılıyor olması, çok büyük bir ayrıcalık. İnşallah biz bu ayrıcalığı yeni yeni projelerle ve başlattığımız projeleri devam ettirerek, geliştirerek sürdüreceğiz. Tabii bunu yaparken hepinizin desteğine, katkısına, katılımına, duasına çok ihtiyacımız var. Bu Ramazan mübarek ayımızda hep birlikte inşallah nice güzel başarılara tanık olmak şahitlik etmek duasıyla buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sahamız Karabük şehrimize, Karabük halkımıza, üniversitemize, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Bocce sahasının açılışının ardından Rektör Kırışık ve Rektör Yardımcısı Solmaz sahada ilk top atışını yaptı.