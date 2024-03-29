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Kaza sonrası LPG tankındaki kaçağa itfaiye müdahale etti

Kaza sonrası LPG tankındaki kaçağa itfaiye müdahale etti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin LPG tankı gaz kaçırınca olaya itfaiye ekipleri müdahale ederek olumsuz bir durumun önüne geçti.

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Kaza, İslahiye’nin Kozdere kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı yönünden İslahiye istikametine seyir halinde olan F.Y. yönetimindeki 06 ED 6721 plakalı araç ile Zincirli Mahallesi’nden Kozdere Mahallesi’ne seyir halinde olan M.G. yönetimindeki 27 K 8091 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, yaralılar ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazaya karışan araçlardan otomobilin LPG tankında gaz kaçağı olduğu belirlendi.

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