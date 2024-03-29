Aydın’da termometreler 30 dereceyi gördü

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da öğleden sonra termometreler 30 dereceyi gösterdi, vatandaşlar ise gölgelik alanlara ve parklara sığındı.

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Bahar aylarının gelmesiyle birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları da artmaya başlarken, Aydın’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Mart ayı sıcaklık ortalaması 11,8 derece olan Aydın’da termometreler 30 dereceyi gösterdi. Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometre öğleden sonra 30 dereceye ulaşırken, vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı. Güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş ise park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftalarda da 28-30 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde artmaya başlayan hava sıcaklıkları sebebiyle uzmanlar ise vatandaşları mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.