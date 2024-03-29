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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü.

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Kentte esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

Amasya Muhacirler Derneğini ziyaret eden Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlere çok az bir süre kaldığını, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini söyledi.

Amasya'da çok kıymetli bir adayla seçim yarışına girdiklerini belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Ne durumda olduğumuzu biliyorsunuz. Emeklilerin durumunu, gençlerin durumunu... Eskiden insanlar Türkiye'ye iş bulmaya gelirdi, şimdi bizimkiler yurt dışına gidiyor. Bu şartlarda iktidara bir mesaj vermek lazım. Şunu da ifade edeyim, bizim Rumeli'de başlattığımız projelerin çoğu durdu. Çoğuna yeterli itinayı gösteremiyorlar. Bir, eski imkan kalmadı, israfa gitti. İki, dertleri kalmadı. Dolayısıyla pazar günü sizden iktidara siyasi mesaj, Amasya adayı Tevhide Hanım'a da güçlü bir destek vermenizi bekliyorum."

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