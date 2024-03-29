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RTÜK'ten siyasi reklam yasakları uyarısı

RTÜK'ten siyasi reklam yasakları uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için belirlediği siyasi reklam yasaklarının bu gece yarısı itibarıyla başlanacağını hatırlattı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlediği siyasi reklam yasaklarına ilişkin detaylı bir hatırlatma yaptı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YSK'nın kararı gereği bugün saat 23.59'dan itibaren seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanmasının yasak olduğunu belirtti.

Ayrıca, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, seçime katılan siyasi partiler ve adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlama konusunda belirli bir süre sınırı olduğunu vurguladı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız."

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