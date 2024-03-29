Para sayma soruşturmasında yeni ifade

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İş insanı Hüseyin Köksal, bu görüntülerle ilgili olarak "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çağrıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak iş insanı Hüseyin Köksal'ın ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında iş insanı Hüseyin Köksal da "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çağrıldı. Savcılık katına çıkan Köksal, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Soruşturma çerçevesinde, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını CHP'ye satan Ali Rıza Braka gibi isimlerin de ifadesine başvurulmuştu.

Öte yandan, görüntülerde yer aldığı tespit edilen isimler arasında yer alan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosu sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı belirtildi.