BIST 9.087
DOLAR 32,39
EURO 35,06
ALTIN 2.326,79
HABER /  GÜNCEL

Amasya'da mercimek yüklü tırdan 40 kaçak göçmen çıktı

Amasya'da mercimek yüklü tırdan 40 kaçak göçmen çıktı

Amasya'da polis tarafından durdurulan mercimek yüklü tırdan Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen çıktı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinden yurda giriş yapıp İstanbul’a doğru gitmekte olan Gürcistan plakalı 22 ton mercimek yüklü tır, Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Tırın dorsesinden 1’i kadın toplam 40 Afganistan uyruklu göçmen çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın günü yine yükselişle kapattı
Altın günü yine yükselişle kapattı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Çok miktarda kaçak sakatat ele geçirildi
Çok miktarda kaçak sakatat ele geçirildi
PFDK, Günay Güvenç'e 2 maç ceza verdi
PFDK, Günay Güvenç'e 2 maç ceza verdi
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yayanın ayağı kırıldı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yayanın ayağı kırıldı
Otoparkta bacağından vurup, 110 bin dolarını çaldılar!
Otoparkta bacağından vurup, 110 bin dolarını çaldılar!
Para sayma soruşturmasında yeni ifade
Para sayma soruşturmasında yeni ifade
Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bingöl'de konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bingöl'de konuştu
Samsun'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı
Başkanlar açıkladı: Ali Koç göreve devam edecek! 18 kulübün ittifakıyla...
Başkanlar açıkladı: Ali Koç göreve devam edecek! 18 kulübün ittifakıyla...
RTÜK'ten siyasi reklam yasakları uyarısı
RTÜK'ten siyasi reklam yasakları uyarısı