Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanı türlü pazarlık peşinde

İstanbul'da sandık görevlileriyle iftar programında buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıklara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak "Bizim namusumuza emanet edilmiş tek bir kardeşimizin oyunun zayi edilmesine de rıza gösteremeyiz" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki iftar programında konuştu. Erdoğan, "Allah'ın izniyle biz muradımıza ereceğiz. Kimi partiler seçmenlerinin oylarını işportaya çıkardılar. Bavul bavul euroları kimse izah edemez. Sandıklara sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti. İstanbul'u bir 5 yıl daha aynı akıbete bırakamayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ramazan-ı Şerif'in Kadir gecesine yaklaşıyoruz. Bir rivayete göre bu ay Kur-an ayıdır, bir rivayete göre Ramazan-ı Şerif'tir. Biz hepsini yaşıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimlere Beyoğlu bir başka heyecanla hazırlanıyor. İnanıyorum ki sandıklarda kuş uçurtmayacaksınız. Biz sandık kurullarındayken böyle sorumluluk üstlendirdik. Hacı Hüsrev hikayemiz vardır. 89'da yaşandı. Hacı Hüsrev'de 10-15 oy alırken o seçimde Hacı Hüsrev'de 700 küsür oy aldık. Sandık kurulu üyesi kardeşlerim, Kasımpaşa'nın amigoları... Hepsi burada malum. Dünyanın dört bir yanında zulüm gören tüm kardeşlerimiz için de dua ediyoruz. Yetime öksüze mazluma başı dara düşen herkese sahip çıkacağız. Vefat haberini aldığımız Osman Karaaslan kardeşime bir kez daha rahmet diliyorum. Her zaman şükranla yad edeceğiz.

"Allah'ın izniyle muradımıza ereceğiz"

Biz de 70 yılı aşan hayatımızda yarım asrı bulan siyaset hayatımızda dua almak için çalıştık. Hep bu gaye için çaba sarf ettik. Her seçimi geçmişte yaptıklarımızın hesabı verme, gelecekte yapacaklarımızın ruhsatını alma olarak gördük. Geçmişte milletten alamadıkları yetkiyi darbe yoluyla almaya çalışanlar vardı. Beyoğlu Belediye Başkanı olduğum zaman oyuna geldim. Bundan dolayı 1 hafta hapiste yaşadım. Bıraksak her iki zihniyet hemen başını kaldıracak. Sandığı çok sıkı tuttuğumuz için kimse başka yollara tevessül edemiyor. Pek çok kirli pazarlığın yapıldığına şahit olduk. CHP'nin adayı bu oyunların bu tezgahların peşinde. Benim halkım bu seçimde Ekrem Efendi'ye böyle bir yol göstermeyecek. Allah'ın izniyle biz muradımıza ereceğiz.

"Kimi partiler seçmenlerinin oylarını işportaya çıkardılar"

Kimi partiler seçmenlerinin oylarını işportaya çıkardılar. Bavul bavul euroları kimse izah edemez. Bu seçimde İstanbul'da şehrin geleceğiyle ilgili olmayan bir oyun oynanıyor. Yarası yalan yarısı yanlış bilgilerle yürüttükleri kampanyanın arkası bir hayli karanlıktır. Zübük siyasetini horlatanların niyeti bugün İstanbul yarın da tüm ülkeyi yağmalamaktır. Allah'tan tek ayak üzerinde 40 yalan söyleyenlerden bizi korumasını temenni istiyorum.

"Sandıklara sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum"

Seçim sahada kazanılır sandıkta tecil edilir. Sizler bugüne kadar adaylarımız ve teşkilatlarımızla beraber canla başla sahada çalıştınız. Asıl vazife pazar günü sizi bekliyor. Sandıklara sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. İşi hiç olmadığı kadarıyla sıkı tutmamız gerekiyor. Kimsenin oyunda gözümüz yok ama bize verilen oyu da zahiy edemeyiz. Her şeyi adım adım izleyeceğiz. Bina görevlisiyle kat görevlisiyle sandık müşahidiyle biran bile vazifemizi terk etmeyeceğiz. Yerimizi yedek bir görevli gelmeden ne olursa olsun bulunduğumuz yerden ayrılmayacağız. Sandık görevlilerimizin kaynağı teşkilatımız olmayan hiçbir bilgiye riayet etmemeleri gerekiyor. Sons öz olarak şunu söylemiyorum. Sandığın kazası 5 yılda bir olabiliyor. İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti. İstanbul'u bir 5 yıl daha aynı akıbete bırakamayız. Şehrimizi hangi zihniyetin yöneteceğini belirleneceği 31 Mart seçimin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.