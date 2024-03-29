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Icardi Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

Icardi Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

Attığı gollerle Galatasaray'a Süper Lig şampiyonluğu yaşatan Mauro Icardi, adım adım sarı kırmızılı kulübün en golcü yabancı oyuncusu olmaya doğru ilerliyor.

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Galatasaray'daki ilk sezonunda 26 maçta 23 gol atan Mauro Icardi, ligin son 9 haftasında 13 gol attı. Arjantinli yıldız sarı kırmızılılarla Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.

Bu sezona iyi başlangıç yapan Icardi, 9 haftada 10 gol atmıştı. Yıldız oyuncu, bu sezon 38 maçta 23 gole ulaştı.

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 46 gole ulaştı ve teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk'un gol sayısını geçti.

Yıldız oyuncu, Galatasaray tarihindeki en golcü oyuncular listesinde ise 4. sıraya yükseldi. Icardi'nin önünde ise 3 isim bulunuyor.

64 maçta 46 gol atan Icardi'nin önünde 86 maçta 61 golle Gomis, 116 maçta 61 golle Milan Baros ve 192 maçta 72 golle Hagi bulunuyor. 

KAYNAK: NTV SPOR

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