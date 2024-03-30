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İstanbul için son anket: Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?

İstanbul için son anket: Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?

Optimar Araştırma Şirketi, yerel seçimlerde en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul için yapılan son anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette Murat Kurum'un az bir farkla da olsa İmamoğlu'nu geride bıraktığı görülüyor.

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Türkiye pazar günü yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Anket şirketleri, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin halkın nabzını yoklayarak son verilerini paylaşmaya devam ediyor.

SON İSTANBUL ANKETİ SONUÇLARI

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, yerel seçimlerde en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul için yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı.

KAZANAN MURAT KURUM

Anket sonuçlarına göre Murat Kurum İstanbul'da seçimleri kazanan isim oluyor. Birinci sıradaki aday yüzde 43,6, ikinci sıradaki aday ise yüzde 43, 2 oy oranına sahip.

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