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31 Mart seçimleri için seçim yayın yasakları başladı

31 Mart seçimleri için seçim yayın yasakları başladı

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme gününden önceki son 24 saatte (bu gece yarısından itibaren) herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamı yayınlanamayacak.

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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları bu geceden itibaren başlayıp, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.

Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamında sayılacak.

Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri ise yarın saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.

RTÜK'TEN UYARI

RTÜK de "YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanmasının yasak olduğu, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabilecekleri" konusunda uyarı yaptı.

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