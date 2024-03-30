Murat Kurum'dan anket şirketlerine: Sokağa çıkacak halleri kalmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, konuk olduğu TRT Haber canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Murat Kurum, anket açıklaması yapan araştırma şirketlerini eleştirdi. “Bu anketler arka plan çalışması” diyen Kurum, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ‘kazanacağız’ diyorlardı, ne oldu? O anket firmalarını 31 Mart akşamı milletimiz görecek. Artık TV’lere, sokağa çıkacak halleri kalmayacak.” şeklinde konuştu.

İstanbul'da taş üstüne taş koymadılar

Mevcut İBB Başkanı’nın ‘engelleniyoruz’ sözlerine değinen Kurum, “İstanbul'da taş üstüne taş koymadılar. Yeni bir tane metro ihalesi yok. Engelleyen şu an İstanbul'un başında olan Belediye Başkanı’dır. Çünkü odağı, öznesi İstanbul değil.” ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, 6 ay ve 1 yıllık eylem planını açıkladı. İstanbul’a ilk yılda 40 kilometre raylı sistemin kazandırılacağını belirten Kurum, “Onlar 230 kilometre metro sözü verdi, 17,88 kilometre yaptı. Biz bir yılda 4 yeni hat ile İstanbul’un metro hattını 420 kilometreye çıkaracağız.” dedi.

Daha iyi bir İstanbul için her zaman çalışacağının sözünü veren Murat Kurum, “Sürekli sokakta olacağıma, sürekli çalışıp, üreten bir Başkan olacağıma dair İstanbullulara söz veriyorum. Hangi partiye gönül verirlerse versinler, tüm İstanbulluları benimle yol yürümeye davet ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.