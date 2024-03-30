Erbakan'ın yakın arkadaşlarından Necmettin Aydın oyunun rengini açıkladı

Necmettin Erbakan'ın yakın arkadaşlarından Necmettin Aydın, tedavi gördüğü hastaneden gerekirse ambulansla gidip oyunu Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’a vereceğini açıkladı.

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Milli Görüş Platformu Sözcüsü ve Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın, Milli Görüşçülere oylarını Cumhur İttifakı'na vermeleri çağrısında bulundu.

Aydın yaptığı yazılı açıklamada pazar günü yapılacak seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı.

Rahatsızlığından dolayı hastanede olduğunu belirten Aydın, "Ambulansla gidip oyumu Sayın Altınok’a atacağım inşallah” dedi.

Aydın, bunun gerekçesini “Öncelikle Merhum Erbakan Hocamız biz şunu öğretti. 'İslam’da cihat ibadetlerin zirvesidir, bugün ise en büyük cihat siyasettir ve bütün gücümüzle, canla başla hakkın hakim olması için çalışmaktır ve her bir oy atom bombası gücündedir' derdi. İşte atacağımız oy bu kadar kıymetlidir , atom bombası gücündedir" diye anlattı.

"Belki elimizde atom bombası yok" diyen Aydın, "Ama pazar günü İstanbul’u Kurum’un Ankara’yı Altınok’un kazanması, Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkması bütün ümmeti sevindirecek, ellerinde binlerce atom bombası olan emperyalizmin bombalarını etkisiz hale getirecektir. Ve bu sonuç dört yılda Kaan’ı uçuracak, Altay tankını yürütecek, balistik füze ve koruma kalkanlarımız birinci sınıf olacak ve ikinci uçak gemimiz bitecek inşallah" dedi.

"Hiç kimse buna razı olamaz"

Aydın İstanbul'u Cumhur İttifakı'nın kazanmaması halinde kaos başlatmak için her gün tamtamlar çalınacağını, yamyam dansları yapılacağını söyleyerek Milli Görüşçülere şu çağrıda bulundu: "Mevcut başkan kazanırsa, İstanbul yabancı elçilerle rakı-balık masalarının mezesi olacak, Sultan Fatih’in emaneti olan (İslambol) İstanbul'a böyle başkan olmamalı, zerre miktar milli manevi hassasiyeti olan hiç kimse buna razı olamaz. Sandığa gitmeli, oyunu Cumhur İttifakı adayına kullanmalı elindeki atom bombasını emperyalizmin kafasına atmalıdır."