BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  GÜNCEL

Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın merkezi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntının 13,83 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Elazığ ilimizde saat 03.25'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

"Herhangi bir hasan ihbarı yapılmadı"

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da "Deprem sonrası saat 3.45 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, deprem sonrası bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum'dan anket şirketlerine: Sokağa çıkacak halleri kalmayacak
Murat Kurum'dan anket şirketlerine: Sokağa çıkacak halleri kalmayacak
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İstanbul için son anket: Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?
İstanbul için son anket: Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?
31 Mart seçimleri için seçim yayın yasakları başladı
31 Mart seçimleri için seçim yayın yasakları başladı
Kargo gemisi arızalandı: İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
Kargo gemisi arızalandı: İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem!
Fenerbahçe, Alba Berlin'i 35 sayı farkla yendi Nigel Hayes-Davis rekor kırdı
Fenerbahçe, Alba Berlin'i 35 sayı farkla yendi Nigel Hayes-Davis rekor kırdı
Hakan Bayrakçı merakla beklenen İstanbul anket sonucunu açıkladı
Hakan Bayrakçı merakla beklenen İstanbul anket sonucunu açıkladı
Ali İhsan Yavuz: Edirne, Antalya, Artvin ve Hatay AK Parti belediyeciliğine dönüşecek
Ali İhsan Yavuz: Edirne, Antalya, Artvin ve Hatay AK Parti belediyeciliğine dönüşecek
Cezayir Gazze'ye 162 ton insani yardım gönderdi
Cezayir Gazze'ye 162 ton insani yardım gönderdi
Fransa bu yıl UNRWA'ya 30 milyon euro katkı sağlayacak
Fransa bu yıl UNRWA'ya 30 milyon euro katkı sağlayacak
Emekliye trende yüzde 10 indirim! Bu geceden itibaren geçerli
Emekliye trende yüzde 10 indirim! Bu geceden itibaren geçerli