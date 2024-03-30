Yeniden Refah Partisi o parayı istedi mi? Bomba iddiayı Fuat Uğur yazdı

Yazar Fuat Uğur, bugünkü yazısında Yeniden Refah Partisi (YRP) heyetinin olumsuz sonuçlanan ittifak görüşmelerinde AK Parti'den yüklü miktarda para istediği iddiasını yazdı.

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31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehirlerde seçim sonuçlarını belirleyebileceği söylenen YRP ile ilgili son dönemde spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor.

YRP’nin kurucu üyesi Mahmut Altunsoy ise partisinin reklam kampanyasında kullanılan bayrak ve afişlerin CHP teşkilatınca kotarıldığını ileri sürdü.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İBB’yi işaret ederek “Yeniden Refah Partisi'nin meclis grubu yok, hazine yardımı yok. Nereden gelmiştir kim vermiştir bilemem ama sokaktaki reklamlarına, afişlerine bakınca arkalarında ciddi bir güç olduğu anlaşılıyor, kim olduğunu bilemem” dedi.

YRP ile ilgili bu söylentilerin üstüne dikkat çeken bir iddiayı da tv100 yazarı Fuat Uğur, "YRP heyeti o parayı istedi mi? Cumhurbaşkanı ne dedi?' başlıklı yazısında paylaştı.

İttifak görüşmelerinin kesilmesinin asıl gerekçenin para olduğu iddiasına yer veren Uğur, edindiği bilgileri yazısında aktardı:

"Ancak geçenlerde işittiğim olay, YRP’nin seçim kampanyası ile ilgili yukarıda aktardığım gelişmelerle öylesine örtüştü ki sonuçta asıl sebebin ne olduğunu daha net anlama imkânı buldum.

YRP-AK Parti görüşmelerini yürüten heyetin içindekilerden biri, bir yakınına dert yanarken verdi bu bilgiyi. Bu, YRP’deki AK Parti ve Erdoğan düşmanlığının belki de en açık deliliydi.

Evet, YRP heyetinin bu görüşmelerde İstanbul’da üç, Türkiye’de 35 ilçe istedikleri doğruydu. Zaten bunu kendileri de beyan ettiler. Ama ASIL GEREKÇE, ne onlar tarafından ne AK Parti tarafından açıklandı. Muhtemelen AK Parti tarafından açıklansaydı inkâr edeceklerdi ama gerçek şuydu:

YRP, AK PARTİ’DEN ÇOK BÜYÜK MİKTARDA BİR PARA İSTEDİ.

Öyle böyle değil ama, kallavi bir meblağ bu.

AK Parti heyeti aldığım istihbarata göre bu talebi yine de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletti. Ancak Erdoğan bunun mümkün olamayacağını söyledi. İstanbul’da bile Ekrem İmamoğlu’nun bütçesinin yarısı kadar bir bütçe ile bir seçim kampanyası yürüten AK Parti’nin böyle bir parayı vermesi imkânsızdı.

İşte YRP’nin masayı devirmesine sebep olan asıl gerekçe buydu.

PARA, PARA, PARA!

Yoksa ne Millî Görüş ne Gazze ve ne de Ahlâktı sebep.

Ne alaka yani zaten."

Fuat Uğur'un yazısının tamamı