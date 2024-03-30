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Seyir halindeyken yanan TIR küle döndü!

Seyir halindeyken yanan TIR küle döndü!

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 Karayolu'nda alevlere teslim olan tırın kupası küle döndü.

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Yangın, Sakarya-Bilecik D-650 Karayolu Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan Y.S. kontrolündeki 34 FAZ 950 plakalı tırın elektrik aksamında bir arıza olduğunu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. O sırada tırın kupası bir anda alev aldı. Kendini dışarıya atan ve olayı yara almadan atlatan sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, tırın kupası ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın sebebi ile bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri maddi hasarın meydana geldiği konuya ilişkin inceleme başlattı.

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