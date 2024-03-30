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Norveç'ten İsrail'e Uluslararası Adalet Divanı çağrısı

Norveç'ten İsrail'e Uluslararası Adalet Divanı çağrısı

Norveç, İsrail'i Uluslararası Adalet Divanının (UAD) hükmettiği ek tedbir kararlarına uymaya çağırdı.

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Norveç Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, UAD'nin "soykırım davası"nda İsrail aleyhine yeni tedbirlere hükmetmesine yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, UAD'nin kıtlık yaşanan Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaştırılmasının sağlanmasına ilişkin aldığı karar hatırlatılarak, "İsrail'in buna uyması ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının tam kapasite çalışabilmesi hayati önem taşımakta." ifadesi kullanıldı.

UAD'nin yeni tedbirleri

UAD, "Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı kötüleşen yaşam koşullarını, özellikle de kıtlık ve açlığın yayılmasını göz önünde bulundurarak" üç yeni tedbire hükmetmişti.

Buna göre, Divan, İsrail'den "Birleşmiş Milletler ile tam bir işbirliği içinde, Gazze'deki Filistinlilere gıda, su, elektrik, yakıt, barınma, giyim ve hijyen ihtiyaçlarının yanı sıra tıbbi malzeme ve tıbbi bakım da dahil olmak üzere acilen ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın, kara geçiş noktalarının kapasitesi ve sayısının artırılması ve gerekli olduğu sürece açık tutulması da dahil olmak üzere, ilgili tüm taraflarca engelsiz bir şekilde sağlanması için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeksizin almasına" hükmetmişti.

Divan ikinci tedbir kararında İsrail ordusunun, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasını engellememek dahil olmak üzere, Soykırım Sözleşmesi kapsamında korunan grup olan Gazze'deki Filistinlilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemesini istemişti.

Divan üçüncü tedbir kararındaysa, verilen ek tedbirlere ilişkin İsrail'den aldığı önlemleri bir ay içerisinde Divana raporlamasına karar vermişti.

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