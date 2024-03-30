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Kırgızistan-Tacikistan sınırının tartışmalı kısmının 28,37 kilometresi daha belirlendi

Kırgızistan-Tacikistan sınırının tartışmalı kısmının 28,37 kilometresi daha belirlendi

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınırın tartışmalı 28,37 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandı.

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Kırgızistan hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, sınır belirleme heyetleri, 24-29 Mart'ta Kırgızistan'ın Batken Bölgesi'ndeki Batken şehrinde bir araya geldi.

Çalışma grupları, Kırgızistan ile Tacikistan devlet sınırının 28,37 kilometresinde daha anlaşmaya vararak protokol imzaladı.

Bir sonraki görüşme Tacikistan'da yapılacak.

​​​​​​​Öte yandan, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov, Batken şehrinde bir araya geldi.

Dostluk ve karşılıklı anlayış atmosferinde yapılan görüşmede ihtilaflı sınırın belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdürülmesi kararı alındı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine ilişkin tartışma yaşanıyordu.

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